Посол США посетила «Лефортово» ради встречи с журналистом WSJ Гершковичем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

МИД России разрешил послу США встретиться с журналистом, обвиняемым в шпионаже

Посол США посетила «Лефортово» ради встречи с журналистом WSJ Гершковичем

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Встреча прошла в СИЗО «Лефортово»

Посол США в России Линн Трейси посетила следственный изолятор «Лефортово» ради встречи с журналистом Эваном Гершковичем, который обвиняется в шпионаже. Сообщение об этом появилось на официальной странице посольства Штатов в социальной сети Х (бывший Twitter).

Чтобы встретиться с журналистом The Wall Street Journal в московском СИЗО, посольство США направляло соответствующий запрос в МИД России, которое было удовлетворено. Встреча прошла 15 сентября, в пятницу. Подробности беседы дипломата с журналистом в посольстве уточнять не стали.

Напомним, Гершкович был задержан в марте этого года в Екатеринбурге силами сотрудников ФСБ. Он обвиняется в шпионаже, а именно сборе сведений о деятельности одного из военных предприятий России, которые составляют государственную тайну. Предполагается, что действовал журналист по указу Вашингтона. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналисту WSJ Гершковичу продлили арест до 30 ноября.

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