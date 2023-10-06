Администрация Байдена придумала способ давать деньги Украине в обход Конгресса

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Ранее Джо Байдену было отказано в дополнительных 20 миллиардах долларов из-за позиции республиканцев.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Shawn Thew - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Администрация Байдена нашла новый способ финансирования Украины в обход Конгресса. Сейчас команда американского президента рассматривает использование программы грантов Госдепартамента для обеспечения поддержки Киева.

Об этом пишет издание Politico. Согласно данному проекту, Белый дом рассчитывает без одобрения главного законодательного органа предоставлять финансовую поддержку Украине в виде займов и грантов на покупку вооружений.

Ранее Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 20 миллиардов долларов на помощь Киеву, но из-за позиции республиканцев, их не выделили.

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