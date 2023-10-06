«Солнца не хватает»: как осень влияет на исполнителя IVAN

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 21 0

Певец IVAN признался, что не страдает осенней депрессией

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист не впадает в апатию в это время года. Но беспокоит его кое-что другое.

Белорусский певец IVAN посетил осенний бранч в ресторане «Гвидон», который посвятили новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена. На встрече артист рассказал о том страдает ли он осенней депрессией.

«Я не склонен к депрессии. Пока что! Надеюсь так оно и останется. Но наступает осень. Я обожаю осень. Мне нравится запах листьев, красота, палитра цветов. Но почему-то я очень быстро устаю. И плохо просыпаюсь утром. То ли солнца не хватает или еще что-то», — рассказал музыкант.

Артист сообщил, что после рождения дочери он совершенно спокойно просыпается в семь утра. Но это происходит в летний период. А вот осенью певцу сложно заставить себя встать с кровати даже в десять утра. Он признался, что не знает, почему так происходит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что повлияло на творчество IVAN.

+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
100.49
0.81 106.01
1.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

21:55
«Это конченный персонаж»: Саша Стоун встал на защиту Вали Карнавал и унизил Шуру
21:49
Это мы смотрим: ТОП-5 латиноамериканских драм, которые могут вернуться на экраны
21:38
«Солнца не хватает»: как осень влияет на исполнителя IVAN
21:20
От серой мышки до серой крысы: скандалы и изменения Елены Зеленской
21:03
«Как вы противны в это время»»: Дибров рассказал о ссорах с женой
20:52
Глава Узбекистана Мирзиёев в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Инвалидность и овощи на огороде: как живет актер фильма «Обитаемый остров»
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России