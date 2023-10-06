«Солнца не хватает»: как осень влияет на исполнителя IVAN

Артист не впадает в апатию в это время года. Но беспокоит его кое-что другое.

Белорусский певец IVAN посетил осенний бранч в ресторане «Гвидон», который посвятили новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена. На встрече артист рассказал о том страдает ли он осенней депрессией.

«Я не склонен к депрессии. Пока что! Надеюсь так оно и останется. Но наступает осень. Я обожаю осень. Мне нравится запах листьев, красота, палитра цветов. Но почему-то я очень быстро устаю. И плохо просыпаюсь утром. То ли солнца не хватает или еще что-то», — рассказал музыкант.

Артист сообщил, что после рождения дочери он совершенно спокойно просыпается в семь утра. Но это происходит в летний период. А вот осенью певцу сложно заставить себя встать с кровати даже в десять утра. Он признался, что не знает, почему так происходит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что повлияло на творчество IVAN.