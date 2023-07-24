«Из стороны в сторону кидает»: что повлияло на творчество IVAN

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 3 315 0

IVAN назвал свою песню «Млечный путь» самокопанием

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Как рассказывает музыкант, сейчас он создает разноплановые песни.

IVAN назвал свою песню «Млечный путь» самокопанием. Особенностями своего творчества в данный период жизни певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«По поводу „Млечного пути“ это какое-то самокопание, что-то такое философское. Я не могу сказать, что песня посвящена мне, но там много меня», — поделился музыкант.

Релиз состоялся 25 апреля, а сама песня была написана чуть больше года назад. Как считает музыкант, появление философских мотивов в творчестве связано с его новым жизненным этапом: ведь певец женился и недавно в первый раз стал отцом.

«Ты же как-то переживаешь мир, и у меня это в творчестве, в стихах, в музыке воплощается. <…> Причем меня сейчас из стороны в сторону кидает и в стихах, и в музыке, то есть все разноплановое. <…> И я этому рад», — рассказывает музыкант.

IVAN получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. Певец покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, как IVAN выбирал свой псевдоним.

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