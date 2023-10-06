«Волосы дыбом!» — Безрукова поставила соцсети на уши фото с больным ребенком

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Алина Крылова
Алина Крылова 315 0

Ирина Безрукова опубликовала фото с больным ребенком

«Волосы дыбом!» — Безрукова поставила соцсети на уши фото с больным ребенком

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актриса спровоцировала нешуточный переполох.

Ирина Безрукова шесть лет назад пережила страшное горе. 14 марта 2015 года умер ее единственный сын Андрей Ливанов. Бездыханное тело наследника актрисы нашла ее подруга. Последние три года жизни 25-летний Ливанов страдал тяжелой формой сахарного диабета, врачи лишь разводили руками, не в силах помочь юноше справиться с имеющимися проблемами.

С момента трагической кончины сына вопрос рождения детей для Безруковой стал слишком личным. Неоднократно актриса признавалась, что так и не смогла встретить человека, с которым хотела бы узаконить отношения и рожать малышей. Именно поэтому когда в Сети появилось фото Безруковой на больничной койке рядом с тяжелобольным мальчиком, в Сети разгорелся нешуточный ажиотаж.

На опубликованном снимке Безрукова сидела на краешке постели и держала мальчика за руку. Сам юноша закрыл глаза, а к его руке подвели капельницу. Лишь позже стало известно, что таким нетривиальным способом актриса решила возвестить о съемках в новом сезоне «медицинского» сериала.

Ирина Безрукова показала закулисное фото со съемок нового сериалаИрина Безрукова показала закулисное фото со съемок нового сериала. Фото: Instagram* / irina_bezrukova_official

В Сети опубликованный снимок вызвал массу вопросов.

«Женщина трудной родительской судьбы», «Ира, фото за душу берет!», «Волосы дыбом от увиденного», «Как же больно, наверно, играть мать тяжелобольного сына, когда похоронила своего», «Ну вы даете! Испугали», «Пробирает до мурашек», — писали в комментариях под снимком.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Ирина Безрукова вышла на связь из больничной палаты. 

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