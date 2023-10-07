«Подарила эволюция»: ученые нашли у человеческого языка шестой базовый вкус

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 42 0

В США нашли шестой базовый вкус, содержащийся в скандинавских сладостях

«Подарила эволюция»: ученые нашли у человеческого языка шестой базовый вкус

Фото: www.globallookpress.com / E. Teister

Читайте нас в: Дзен Новости

Считалось, что рецепторы человека распознают пять базовых вкусов.

Ученые идентифицировали шестой базовый вкус, который распознает человеческий язык. Об этом сообщает издание Nature Communications.

До последнего времени считалось, что рецепторы человека различают пять вкусов: соленый, сладкий, кислый, горький, а также умами, который появляется при употреблении высокобелковых продуктов. А недавно ученые из Университета Южной Калифорнии выявили шестой вкус, который связан с хлоридом аммония — ингредиентом, который часто применяется при изготовлении скандинавских сладостей. Например, он содержится в соленой лакрице.

Предыдущие исследования выявили белок, ответственный за распознавание кислого вкуса с помощью рецептора OTOP1. Ученые предположили, что хлорид аммония также может быть связан с этим рецептором, и провели ряд опытов, в том числе, на грызунах.

Кстати, по мнению ученых, способность различать вкус хлорида аммония развилась у человека в ходе эволюции, чтобы не съесть ненароком опасную для здоровья пищу, так как он «частично токсичен».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нобелевская премия по химии присуждена за открытие и синтез квантовых точек.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

2:10
В Люберцах оцепили территорию одного из районов
1:57
Пустая консервная банка: Киркоров съязвил насчет вредной привычки Бони
1:39
Сахалин затопило. Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия мощного ливня
1:24
На игле: как мошенники наживаются на владельцах домашних животных
1:20
Будущее в маленькой коробочке: на Камчатке изобрели новые приборы для сейсмологов
0:58
«Подарила эволюция»: ученые нашли у человеческого языка шестой базовый вкус

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Дмитрий Маликов рассказал, как защитить личную жизнь от назойливого внимания
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России