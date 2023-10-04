Нобелевская премия по химии присуждена за открытие и синтез квантовых точек

Одним из лауреатов стал выходец из СССР.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена двум американцам Мунги Бавенди и Луису Брюсу, а также россиянину Алексею Екимову. Лауреатов объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Согласно мотивирочной части решения комитета, ученые удостоены награды за открытие и синтез квантовых точек.
Известно, что Алексей Екимов в 1981 году впервые в мире вырастил в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. Сегодня ученый работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нобелевскую премию по физике 2023 года присудили за изучение электронов и природы света.
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