Нобелевская премия по химии присуждена за открытие и синтез квантовых точек

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Одним из лауреатов стал выходец из СССР.

Нобелевская премия по химии присуждена за открытие и синтез квантовых точек

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Нобелевская премия

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена двум американцам Мунги Бавенди и Луису Брюсу, а также россиянину Алексею Екимову. Лауреатов объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Согласно мотивирочной части решения комитета, ученые удостоены награды за открытие и синтез квантовых точек.

Известно, что Алексей Екимов в 1981 году впервые в мире вырастил в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. Сегодня ученый работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нобелевскую премию по физике 2023 года присудили за изучение электронов и природы света.

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