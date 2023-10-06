«Это конченный персонаж»: Саша Стоун встал на защиту Вали Карнавал и унизил Шуру

Боец заявил, что певец не мужчина. Блогер готов даже провести личную беседу с артистом. Но состоится ли она?

Блогер и боец MMA Саша Стоун в беседе с порталом POPCAKE жестко прошелся по певцу Шуре. А все из-за того, что артист послал молодую звезду и бывшую девушку спортсмена Валю Карнавал матерным словом.

Такое поведение Шуры очень огорчило Стоуна. После выходки артиста блогер заявил, что певца точно нельзя назвать мужчиной.

«Я знаю, что сейчас польется много хейта, наверное, от взрослой аудитории. Я не считаю этого персонажа человеком. Это явно не мужчина. Это конченный, опущенный и давно забытый персонаж. Человеком назвать не могу. Все, что он делает — это настолько наигранно и дешево», — заявил Стоун.

При этом он отметил, что певец явно не испытывает настоящего негатива к Карнавал. Все это делается специально, чтобы отсрочить потерю популярности.

Никто не понимает, почему Шура так обозлился на юную певицу. Ведь она в не говорила в его адрес никаких плохих слов. Стоун даже хотел поговорить с артистом на этот счет. Но боец сомневается, что Шура захочет пойти с ним на диалог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Шура довел до слез Валю Карнавал.