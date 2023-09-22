Певец Шура довел до слез Валю Карнавал

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 19 0

На съемках музыкального шоу певец Шура довел до слез Валю Карнавал

Певец Шура довел до слез Валю Карнавал

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

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Причины конфликта до сих пор неясны.

Новый сезон музыкального шоу на федеральном канале начался со скандала. Блогерша Валя Карнавал не выдержала критики со стороны певца Шуры и расплакалась прямо на съемках передачи.

Причины конфликта до конца не ясны, так как в сеть попала лишь нарезка отрывков из выпуска. На них видно, как Карнавал, сидящая в кресле жюри, сдерживая слезы, спрашивает у певца, есть ли у него к ней личная неприязнь.

«Тебе что надо? Ты имеешь свое место, тебя пригласили в жюри. Все шикарно», — раздраженно ответил Шура молодой исполнительнице.

Блогерша призналась, что такие слова ее задевают, а Шура в ответ лишь припомнил ей конфликт с певицей Ларисой Долиной:

«Ты нашла свою нишу. Справилась с тем напором от нашей любимой Ларисы Долиной. Теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся, все!» — огрызнулся в адрес девушки певец.

В конце опубликованного ролика видно, что Карнавал все-таки не смогла сдержать слез. Причины ссоры двух знаменитостей станут ясны с выходом в эфир полной версии программы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валя Карнавал посетила VK Квартирник.

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