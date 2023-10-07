«У меня проблемы»: Сергей Мазаев признался, что у него нашли опухоль

Из-за недуга артист не примет участие в концерте памяти Юрия Шатунова. Насколько велика проблема?

Лидер российской рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался, что у него нашли доброкачественную опухоль. Из-за этого артист не примет участие в концерте памяти певцу Юрию Шатунову. О своих трудностях Мазаев рассказал изданию «Абзац».

«У меня проблемы со здоровьем. Мне нужно лечиться, я буду удалять полипы», — сообщил музыкант.

Это уже не первый раз, когда артист испытывает проблемы со здоровьем и заявляет о них публично. В 2018-м он жаловался на артроз. Тогда он сказал, что его ждет операция на тазобедренном суставе.

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