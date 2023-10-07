Рэпер Артем Саграда выступил перед школьниками в Ростове Великом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16 0

Дети подарили исполнителю нарисованный ими портрет с добрыми пожеланиями.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский рэп-исполнитель Артем Саграда выступил с концертом перед учащимися школы № 3 в Ростове Великом.

Выступить в образовательном учреждении рэпера позвала его знакомая, мама которой работает там учителем изобразительных искусств. Саграда не смог отказать. Помимо концерта исполнитель пообщался со школьниками. Рассказал подрастающему поколению, что интерес к такому жанру музыки у него возник именно в их возрасте. Дети слушали музыканта с интересом и подарили ему нарисованный ими портрет с добрыми пожеланиями.

На школьной сцене прозвучали песни и о событиях в Донбассе и российской спецоперации. По признанию Саграды, для него это во многом личная тема, поскольку его предки выходцы с Украины.

«Все, что происходило после Майдана, находило живой отклик, потому что погибали люди, погибали дети. Русских людей хотели переделать, хотели, чтобы они отказались от своей памяти исторической. Люди за это начали сражаться», — напомнил Саграда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отметили День учителя в новых регионах России.

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