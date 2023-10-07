Лидер одной из старейших панк-групп Екатеринбурга утонул во время отдыха на Кубе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 23 0

Лидер старейшей панк-группы Екатеринбурга Серебренников утонул на Кубе

Лидер одной из старейших панк-групп Екатеринбурга утонул во время отдыха на Кубе

Фото: ВКонтакте / Панки По Пьянкe / punkies777

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Андрей «Арон» Серебренников отправился в отпуск с семьей. В воде у него случился сердечный приступ.

Основатель одной из старейших музыкальных панк-групп Екатеринбурга «Панки по пьянке» Андрей «Арон» Серебренников утонул во время отдыха на Кубе. Ему было 60 лет. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные близкого друга погибшего. Кроме того, информация о смерти артиста появилась на официальной странице коллектива в социальных сетях.

«Четвертого октября не стало Арона, ребята. Светлая память…» — сказано в публикации.

Как рассказал журналистам друг покойного Павел Здравомыслов (играл в группе «Панки по пьянке» в 2009 году. — Прим. ред.), Серебренников отправился в отпуск с семьей. Во время отдыха на пляже он решил искупаться. В воде у музыканта случился сердечный приступ. Выбраться на берег самостоятельно он уже не смог.

Андрей Серебренников выходил на сцену последние 35 лет. Группу он основал вместе с приятелем Егором Рваным в середине 80-х. Сам играл на бас-гитаре, выступал в качестве вокалиста. В своем регионе Арон считается корифеем и первопроходцем панк-рок-культуры.

Друзья вспоминают умершего не таким, каким он был на сцене. Протест, провокационные выходки и прочее — лишь образ, который близким видеть не приходилось. Его запомнили добрым и отзывчивым человеком, готовым в любой момент прийти на помощь. Коллеги соболезнуют семье — у Серебренникова остались жена и две дочери.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в 41 год скончался российский рэпер Джино, известный по проекту «1000 слов».

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