Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 29 0

Владимир Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; kremlin.ru; 5-tv.ru

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Глава государства отметил, что благодаря усилиям аграриев в этом году страна вновь получит хороший урожай, а также увеличит производство мяса, молока, рыбы.

Президент РФ Владимир Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства отметил, что сегодня перед этой отраслью в РФ стоят большие задачи, и они будут обязательно выполнены.

«Хочу выразить глубокую признательность за ваш напряженный труд, за любовь к родной земле, за умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны», — сказал российский лидер.

Президент указал, что благодаря усилиям аграриев российское сельское хозяйство и пищевая промышленность стали «настоящими локомотивами отечественной экономики», и продолжают стремительно развиваться. Так, например, в 2022 году был собран рекордный за всю историю объем зерна — почти 158 миллионов тонн. Путин подчеркнул, что в этом году страна вновь получит хороший урожай, а также увеличит производство мяса, молока, рыбы.

Президент указал, что правительство будет и дальше оказывать поддержку этой отрасли.

«Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер указал на важность повышения качества жизни в селах. Он заявил, что правительство продолжит укреплять социальную сферу этих территорий, включая системы здравоохранения, образования и культуры.

«Будем обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, строить жилье», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российское законодательство введут понятие «фермерская продукция».

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