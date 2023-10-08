Лифтофобия и еще кое-что: три неожиданных факта о звезде Голливуда Сигурни Уивер

Актрисе, в преклонном возрасте исполнившей роль девочки-подростка в «Аватаре-2», исполнилось 74 года.

Карьера американской актрисы Сигурни Уивер — линия сильной женщины — без кавычек, без иронии, без надрыва, без речей на церемониях. Эту мысль подтверждает ее коллекция ролей в кино, а именно в «Чужом», «Сердцеедках», «Охотниках за привидениями». У всех перечисленных персонажей наблюдается одна общая черта: при желании они сотрут вас с лица земли, космоса и физического плана существования. Актрисе, сыгравшей в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды» дочь-подростка главных героев, 8 октября исполнилось 74 года.

Сигурни Уивер. Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/David Jones

По информации интернет-сервиса «Кинопоиск», Голливуд как карьерная возможность в семье будущей кинозвезды не рассматривался. Как говорил отец, телевидение важнее затхлых темных кинозалов, а мама помнила свои неудачные попытки закрепиться там и не желала этой же участи дочке. Не хотела этого и она сама: Уивер всерьез планировала связать свою жизнь с журналистикой, но друзья часто звали ее на роли в своих пьесах и даже начали платить за это деньги. Так, у Сигурни начался актерский путь.

Из интересных фактов об актрисе можно отметить то, что несмотря на «сильные» роли, в реальной жизни у кинозвезды есть несколько фобий. В том числе, она жутко боится лифтов и эскалаторов. Также Уивер была трижды номинирована на «Оскар». Немногие знают, что Сигурни в совершенстве владеет испанским и французским.

Более того, она попала в книгу рекордов Гиннеса как самая высокая голливудская актриса с главной ролью. Ее рост и впрямь внушителен — 182 сантиметра.

Сигурни Уивер. Фото: Кадр из к/ф «Гориллы в тумане», реж. Майкл Аптед, 1988 г.

Ранее 5-tv.ru кинокритик рассказал, почему не стоит смотреть «Аватар-2».