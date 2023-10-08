«Нездоровые» роли: Константин Соловьев раскрыл причину развода с третьей женой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 400 0

Актер Соловьев развелся с третьей женой из-за проблем с семейными ролями

«Нездоровые» роли: Константин Соловьев раскрыл причину развода с третьей женой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Почему очередная попытка актера стать счастливым не увенчалась успехом?

Актер Константин Соловьев прожил со своей третьей женой Анастасией почти 11 лет. Недавно союз распался. В эфире федерального телеканала артист рассказал, что стало причиной расставания.

По словам актера, он старше экс-супруги на 15 лет. Соловьев сообщил, что выполнял в браке роль отца. Так, на нем были и готовка, и заработок денег, и даже доходило до нравоучений.

Известно, что будущие супруги познакомились на съемочной площадке. Тогда представитель российской киноиндустрии был женат, но новые чувства оказались сильнее, так с новоиспеченной знакомой начался роман.

«Не буду говорить, что я хороший поступок сделал, но просто так случилось, что влюбился», — сказал актер в ходе интервью Лере Кудрявцевой.

Семейная жизнь с Анастасией, как утверждает Соловьев, была счастливой, несмотря на некоторые недопонимания. Ссорилась пара из-за бытовых мелочей, таких как невыброшенный мусор.

«Может быть действительно в какой-то момент я стал слишком папой для нее и для себя, что я забыл себя и ей не давал расти как женщине, как персоне, как личности. И я тоже перестал расти как личность, у меня с работой стало очень плохо», — озвучил причину развода деятель кино.

Также он добавил, что снял себе квартиру рядом с бывшей женой и детьми. Сегодня он одинок, ему комфортно без отношений.

Ранее 5-tv.ru Константин Соловьев рассказал о самой странной просьбе поклонника.

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«Нездоровые» роли: Константин Соловьев раскрыл причину развода с третьей женой

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