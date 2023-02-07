Любовь с душком: Константин Соловьев рассказал о самой странной просьбе поклонника

Знаменитый актер в профессии уже более 20 лет. За эти годы было не только множество интересных ролей, но и пугающих предложений от фанатов.

Актер Константин Соловьев, снявшийся в проектах «Склифосовский», «Дневник доктора Зайцевой», «Другой майор Соколов» и еще множестве фильмов и сериалов, рассказал о самой странной просьбе поклонника.

Если женщины пытаются завоевать актера, присылая пошловатые фотографии, то один мужчина шокировал Соловьева, попросив у него ношеные носки. Артист до сих пор не может забыть ту неожиданную просьбу.

«Подписчик, от которого я вообще в шоке. Я ехал с гастролей из какого-то города и мне написал человек с просьбой, мог бы он забрать мои носки после спектакля. Я сразу его заблокировал», — ужаснулся Соловьев в эфире одного из федеральных каналов.

К слову, в актерской профессии Соловьева удивляли не только странные просьбы поклонников, но и коллеги. Однажды каскадеры перестарались на площадке и нанесли увечья артисту.

«Меня повесили и начали бить. Один долбанул несколько раз, как по груше. Ребро мне сломал», — вспомнил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Соловьев едва не убил себя из-за измены.