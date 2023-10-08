Эта актриса никогда не делала пластику: вот как она выглядела перед смертью

Звезда советского кинематографа не пыталась угнаться за модой. Она просто жила по принципу «здесь и сейчас».

Некоторые люди утверждают, что артистам просто необходимо делать пластические операции, так как они работают своим лицом и его продают. Но, смотря на Веру Васильеву, невольско понимаешь, что все вышесказанное походит в большей степени на оправдание того, без чего можно обойтись, нежели на правду.

Как отмечает психолог Мария Арбатова, за подобными словами не стоит ничего, кроме рекламы коммерческих клиник пластической хирургии и модного тренда, пришедшего из США, в которых ежегодно проводится до миллиона пластических операций. Результат — налицо.

Народная артистка СССР Вера Васильева родилась в 1925 году. Она не раз признавалась в интервью, что никогда не делала себе пластику лица. У фанатов нет никаких оснований не верить ее словам: лицо актрисы выглядело естественно, сохранив свою индивидуальность и узнаваемость, в отличие от некоторых других публичных личностей, чьи лица стали похожи друг на друга и которых уже невозможно стало узнать из-за постоянного вмешательства хирургов.

Вера Васильева. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Как удавалось выглядеть так идеально? Вера Васильева на этот вопрос всегда отвечала просто: она постоянно следила за своим весом и всегда старалась радоваться жизни, несмотря на тяжелые ситуации, которые иногда случаются.

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