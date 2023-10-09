Хилькевич и Ярушин высмеяли Самбурскую за отказ сниматься в новом «Универе»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 67 0

Скоро зрители увидят продолжение популярного сериала, но в нем не будет одной из главных звезд. Ее запрос на повышение гонорара продюсеры не оценили.

Хилькевич и Ярушин высмеяли Самбурскую за отказ сниматься в новом «Универе»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса Настасья Самбурская отказалась сниматься в продолжении сериала «Универ». Уже скоро на экраны выйдут новые серии, и в них появятся почти все исполнители главных героев, в том числе Анна Хилькевич и Станислав Ярушин. Самбурская тоже хотела стать частью проекта, но не на любых условиях, а за повышенный гонорар. Бывшие коллеги теперь смеются над ее требованиями.

В социальных сетях Ярушин высказался об отказе актрисы от съемок. В столице кипит работа над новым сезоном и артисты периодически комментируют процесс. И друг друга. В одном из эфиров Хилькевич спросила коллегу, скучает ли он по Самбурской. Тот и не подумал обсуждать эту тему хоть сколько-то деликатно.

«Не скучаю я по Самбурской! Так сложилось, такова жизнь. Ничего страшного. Мне все равно, если есть. А нет, так и нет. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумают», — заявил Ярушин.

Ходят слухи, что с Настасьей работать непросто — может, мол, и правила нарушить, и поскандалить на площадке. Сама актриса в интервью Надежде Стрелец опровергала подобные сплетни, говорила, что у общественности сложилось неверное впечатление на основе пары инцидентов. Что касается денег, она уверена, что за три года перерыва между съемками стала артисткой подороже.

Хилькевич, впрочем, прежде заявляла, что хотела бы видеть Самбурскую в продолжении сериала, так как всегда считала ее роль заметной и интересной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о знаменитостях, чьи родственники оказались вовлечены в криминальные дела. За что отцы Настасьи Самбурской, Кети Топурия и Евгения Чебаткова оказались в тюрьме?

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

1:51
США направили авианосец в Восточное Средиземноморье из-за ситуации в Израиле
1:36
Опубликованы кадры взрыва многоэтажного здания в секторе Газа
1:21
Хилькевич и Ярушин высмеяли Самбурскую за отказ сниматься в новом «Универе»
1:06
В ХАМАС сообщили об обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион
0:57
Бывшие жены актера Константина Соловьева объединились против него
0:41
В Конгрессе США заподозрили Украину в передаче оружия боевикам ХАМАС

Сейчас читают

«Там его любимое место»: где похоронят клавишника группы «Руки Вверх!»
Появились кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа
Жители Израиля массово скупают крупы, овощи и молоко на фоне эскалации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России