И как это отразится на ценах в ближайшие месяцы?

В начале октября 2023 года показатель инфляции в РФ в годовом исчислении приблизился к 6%. Это на 2% выше целевого значения, установленного Банком России. Месяцем ранее дорожала плодоовощная продукция — крайне редкое явление в стране. Эксперты объяснили корреспонденту «Известий», что рост цен спровоцировали ослабление рубля на валютном рынке и дефицит бюджета, что, в свою очередь, связывают с низкой базой 2022 года.

На продукты питания, за исключением овощей и фруктов, рост цен также замедлился до 0,26% (0,4% неделей ранее). Это произошло благодаря снижению темпов роста цен на мясопродукты, масложировую продукцию, а также хлебобулочные изделия. Потому и ускорение подорожания различных товаров приблизилось к прогнозам ЦБ России на 2023-й — 6%. Аналитики полагают, что эта отметка вскоре будет преодолена.

Скачки инфляции связываются в основном с увеличением ключевой ставки ЦБ, сейчас она составляет 13%. По законам экономики она должна замедлять цены, но сейчас ситуация противоположная. Представитель «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что виновато ослабление рубля к основным валютам. По его словам, девальвация рубля сказывается на росте и без того высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса — люди покупают больше, берут кредиты, рассчитывая, что инфляция компенсирует процентные платежи. Плюс при рекордно низкой безработице в стране не хватает рабочей силы.

Представитель ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что уже сегодня видны результаты повышения ключевой ставки — в сентябре впервые за 1,5 года снизился объем наличных у населения, в банки поступило более 20 миллиардов рублей. Эксперт ожидает, что в IV квартале 2023 года произойдет резкое замедление роста кредитования. Кроме того, большинство проинфляционных факторов сохраняют актуальность, а потому прогноз инфляции останется в пределах 6,5–7%.

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