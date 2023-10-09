Боролся до последнего: названа причина смерти звезды «Изгоя» Атилы Пасиани

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 156 0

Знаменитому актеру было 66 лет. Почему врачи не смогли его спасти?

Боролся до последнего: названа причина смерти звезды «Изгоя» Атилы Пасиани

Фото: Кадр из к/ф «Заклятье», реж. Дариуш Фарханг, 1987 г.

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Звезда фильма «Изгой» Атила Пасиани умер от тяжелых последствий онкологии. Об этом сообщило агентство MEHR, напомнив, что любимцу публики было всего 66 лет.

Отмечалось, что Пасиани боролся с жутким недугом напротяжении долгих лет. К сожалению, даже современная медицина оказалась бессильна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти клавишника группы «Руки Вверх». Владимиру Капырину совсем недавно исполнилось 36 лет. По факту случившегося проводится проверка. Отец умершего артиста утверждает, что все произошло не просто так и видит в этом криминальный след.

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