Это шок: внучка Зайцева назвала подозреваемого в краже украшений дедушки

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 133 0

Внучка Зайцева обвинила окружение модельера в пропаже драгоценностей

Это шок: внучка Зайцева назвала подозреваемого в краже украшений дедушки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Родственники именитого модельера после произошедшего до сих пор не обратились в полицию.

Модельера Вячеслава Зайцева не стало пять месяцев назад — совсем скоро вступит в силу завещание кутюрье. Однако родные покойного обнаружили, что из его дома в Подмосковье пропали драгоценности, сообщает StarHit.ru.

На федеральном телеканале показали разборки после пропажи имущества. Внучка Зайцева Мария заявила, что последний раз она видела украшения в доме дедушки в начале марта.

Так как камеры в помещениях не установлены, нарушителя не удалось найти сразу. По словам наследницы, в усадьбе находились только охранник и камердинер, который работал на Зайцева уже много лет. Они, как утверждает Мария, точно не могли совершить кражу.

«Папа разбирал вещи в доме и понял, что ничего нет. Украли брошь, запонки, а также часы Cartier», — поделилась внучка дизайнера.

Эвелина Бледанс рекомендовала пострадавшим подать заявление в полицию, а все ценное хранить в банковской ячейке. Родственники покойного модельера подозревают в краже экс-директора дома моды Зайцева Николая Головина.

Он также присутствовал в студии. Головин сказал, что Вячеслава Михайловича волновала только форма, бриллианты он никогда не хранил, был к ним равнодушен.

По его мнению, именитый деятель моды мог при жизни продать свои драгоценности для решения финансовых проблем. В ответ пострадавшая сторона заявила, что модельер решал денежные проблемы другими способами.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Вячеслава Зайцева продолжает войну за наследство.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
Большая река течет тихо: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

Последние новости

17:00
Любимова рассказала Путину о росте интереса россиян к отечественному кино
16:55
Нетаньяху пообещал жесткий ответ ХАМАСу: «Изменит Ближний Восток»
16:46
Пагубная зависимость или дело жизни: зачем подруга Бони рисковала жизнью
16:31
«Поворотный момент»: Евросоюз принял решение о прекращении помощи Палестине
16:28
«Немедленно»: Зеленского призвали к переговорам с РФ из-за ситуации в Израиле
16:18
Иосиф Пригожин не может связаться с родственниками в Израиле

Сейчас читают

Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN?
Актер из «Сватов» умер за границей
Гитлеровские «инновации» в украинской Раде: поднимайся, старый дед, и бери бронежилет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России