Украинские депутаты внесли законопроект, который позволит призывать на воинскую службу пожилых мужчин.

На Украине рассматривают законопроект, который позволит мобилизовать мужчин до 70 лет. Как сообщает издание EADaily, инициатива киевских политиков очень похожа на меры, которые перед сдачей Берлина советским войскам применял лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Преемственность поколений

Законопроект, которые продвигают украинские депутаты, подразумевает призыв на воинскую службу мужчин до 65 и 70 лет. Первый возрастной предел — для рядовых, второй — для офицерского состава. Если обратиться к истории, точно так же мобилизовали жителей нацистской Германии, когда войска СССР начали продвигаться внутрь страны и подошли к Берлину. Тогда Гитлер объявил тотальную мобилизацию и создал «фольксштурм».

Мобилизовать украинских пенсионеров киевский режим собирается в рамках работы Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК). Предполагается, что эти частные организации только помогают желающим отправиться на фронт, например, собирают документы. Но де-факто происходит нечто иное: многочисленные жалобы в социальных сетях свидетельствуют о коррупции в центрах и жестокости сотрудников по отношению к своим же гражданам. Появляется все больше сообщений о том, что людей буквально хватают на улицах и везут в военкоматы, а уже оттуда отправляют на передовую, «забыв» при этом дать должное обучение, обмундирование и даже оружие.

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Взгляд изнутри

СМИ публикуют мнение одного из бывших сотрудников военкомата по имени Николай, который, хоть и является пенсионером, но имеет доступ к информации о происходящем.

«В этих самых ТЦК, мне рассказывают, воздух просто пропитан запахом наживы и ненависти. Новые военкомы подняли таксы на взятки — теперь берут еще и за „особый риск“, опасаясь, что и их разгонят, и просто из злобы по отношению к тем, кто не воевал. И им плевать, молодой ты или старик. Очень может так случиться, что на безденежных пенсионерах будут срывать свою злобу. Конечно, это не в одночасье произойдет, но, судя по всему, к тому дело движется», — считает украинский пенсионер.

Оговорки в законе

В самом законопроекте есть пункты, на которые стоит обратить внимание. Например, в документе говорится, что возраст для призыва поднимут исключительно для тех, кто служил в армии и хочет вернуться. Якобы пожилые украинцы требуют от политиков отменить «дискриминацию по возрасту». Правда ли это, можно судить по тем же публичным сообщениям простых мужчин на Украине, которые, увы, не понаслышке знают, что такое быть пойманным военкомом по пути в магазин за продуктами.

Отмечается также, что в ТЦК будут выдавать пенсионерам бумаги для заявления о полном согласии на мобилизацию, а после придется проходить обязательную медицинскую комиссию. Последнее, по словам киевского адвоката Сергея Гуля, вообще не является гарантией квалифицированного отбора, ведь комиссии признают пригодными «кого угодно».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украине предрекли неизбежную мобилизацию на фоне провала контрнаступления.