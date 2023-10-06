«Полный комплект компенсации»: как украинцы пытаются избежать мобилизации

Они готовы даже отдать тысячи долларов, чтобы не идти в бой.

В даркнете появилось объявление с предложением украинцам купить свидетельство о смерти. Как пишет РИА Новости, это якобы поможет им избежать мобилизации.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги», — указывается в объявлении.

Стоит это десять тысяч долларов. Если в рублях, то это около миллиона. За такую сумму покупателям выдается официальное свидетельство о смерти, которое подтверждается во всех базах. Есть возможность даже организовать ложные похороны в случае необходимости.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

В Киеве заявили о десятках тысяч пропавших без вести украинцах

Западные СМИ и военные эксперты неоднократно сообщали, что ВСУ несут тяжелые потери, и этому есть несколько причин, в том числе слабая подготовка украинских боевиков и преимущества российской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад не скрывает намерения воевать до последнего украинца. Как заявили в Кремле, население Незалежной уже превратилось в дешевую боевую силу.