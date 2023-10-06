«Полный комплект компенсации»: как украинцы пытаются избежать мобилизации

|
Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

В даркнете украинцы покупают свидетельство о смерти для избежания мобилизации

«Полный комплект компенсации»: как украинцы пытаются избежать мобилизации

Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Они готовы даже отдать тысячи долларов, чтобы не идти в бой.

В даркнете появилось объявление с предложением украинцам купить свидетельство о смерти. Как пишет РИА Новости, это якобы поможет им избежать мобилизации.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги», — указывается в объявлении.

Стоит это десять тысяч долларов. Если в рублях, то это около миллиона. За такую сумму покупателям выдается официальное свидетельство о смерти, которое подтверждается во всех базах. Есть возможность даже организовать ложные похороны в случае необходимости.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

В Киеве заявили о десятках тысяч пропавших без вести украинцах

Западные СМИ и военные эксперты неоднократно сообщали, что ВСУ несут тяжелые потери, и этому есть несколько причин, в том числе слабая подготовка украинских боевиков и преимущества российской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад не скрывает намерения воевать до последнего украинца. Как заявили в Кремле, население Незалежной уже превратилось в дешевую боевую силу.

Тема:
Спецоперация
6 окт
«Неприятный выбор»: почему в США с содроганием ждут войны в Европе
6 окт
«Основная рабочая лошадь»: Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники в РФ
6 окт
Украина раздора: главы Евросовета и Еврокомиссии развязали публичный конфликт
6 окт
Миномет «Тюльпан» с именем «Гроза» бьет позиции ВСУ на донецком направлении
6 окт
Как экипажи вертолетов Ка-52 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео СВО за день
6 окт
«Кассеты» и «птички»: что происходит в зоне СВО под Клещеевкой
6 окт
Уже не партнеры: Киев после провала контрнаступления должен увидеть настоящее лицо Запада
6 окт
О чем говорил Путин на дискуссионном клубе «Валдай»: самое главное
5 окт
Владимир Путин рассказал, когда закончится СВО
5 окт
Путин: с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч боевиков
+9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
99.68
0.22 104.79
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

11:12
Открылось кровотечение: Слава столкнулась с новой проблемой из-за Хайдарова
10:58
Медики в регионах России пожаловались на падение доходов
10:43
«Живут отдельно»: Борщева из КВН проговорилась о трудностях в воспитании дочерей
10:42
За год на границе России изъято 370 кг украинских наркотиков
10:25
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактом
10:22
«Он рядом!» — супруга Дроздова опровергла онкологию у 86-летнего телеведущего

Сейчас читают

Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется
Подозревают худшее: без вести пропала 65-летняя Елена Кондулайнен
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России