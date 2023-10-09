Собянин сообщил, что начала года в Москве построили 19 школ и 38 детских садов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Новые учебные корпуса оснащены всем необходимым для развития детей.

Собянин сообщил, что начала года в Москве построили 19 школ и 38 детских садов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin

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Столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что за десять месяцев 2023 года в Москве были достроены 57 новых образовательных зданий. О результатах строительства в городе он написал в своем Telegram-канале.

Городской глава уточнил, что с начала года были построены 38 детских садов, в которые родители смогут отдать 7,2 тысячи малышей. Для ребят постарше были построены 19 школ, в них смогут обучаться 15,4 тысячи детей.

«Новые здания и территории вокруг оснащаем всем необходимым для всестороннего развития детей», — отметил Собянин.

По словам мэра Москвы самыми крупными объектами строительства стали школы в Некрасовке и в Рассказовке. Только они смогут принять в своих стенах 3250 обучающихся. Эти учебные заведения оснащены зонами для отдыха, библиотечными центрами и даже IT-полигонами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин утвердил новый состав правительства Москвы.

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