Собянин утвердил новый состав правительства Москвы: что изменилось?

Собянин утвердил состав правительства Москвы, оставив почти без изменений
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Ранее столичный мэр отправил госорган в отставку.
Мэр Москвы Сергей Собянин огласил изменения в составе столичного правительства. Прежде он отмечал, что значительных изменений не будет — состав не так давно уже обновился почти на 90%.
«В основном состав Правительства, заместителей мэра и руководителей департаментов сохраняется», — прокомментировал ранее градоначальник.
Текущий состав правительства Москвы
Заместителями мэра в составе нового правительства Москвы будут: Анастасия Ракова, Петр Бирюков, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Андрей Бочкарев, Максим Ликсутов и Наталья Сергунина. Они же — члены президиума.
От должностей освобождены руководители Департаментов культуры и природопользования Москвы Александр Кибовский и Антон Кульбачевский. Первый орган возглавит экс-глава департамента предпринимательства Алексей Фурсин, второй — экс-замначальника главконтроля Юлия Урожаева.
Полный список глав столичных департаментов можно найти на официальном портале мэра.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин отправил правительство Москвы в отставку.
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