Путин поручил до конца года выполнить майские цели по зарплатам бюджетников

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Президент ожидает получить готовый доклад до 20 октября.

Путин поручил до конца года выполнить майские цели по зарплатам бюджетников

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение принять все необходимые меры для выполнения показателей зарплат бюджетников, предусмотренных майскими указами. Соответствующее положение есть в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение назначены правительство РФ и регионы. Получение должно быть в полной мере исполнено по итогам года, а доклад о проделанной работе глава государства ожидает получить не позднее чем 20 октября.

Также Путин поручил до 15 октября создать систему, которая позволит гражданам оценивать оказанные им социальные услуги. Отмечается, что для этого может быть использован портал «Госуслуги»

Ранее 5-tv.ru писал, что заработная плата российских судей с 1 октября текущего года выросла в 1,055 раза. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин,.

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