Конференция по проблемам миропорядка собрала в Москве ученых из 25 стран

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Всех их объединила задача поиска и создания системы глобальной безопасности в многополярном мире.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве, в стенах Института всеобщей истории РАН, стартовала Международная конференция «Формирование и смена международно-политических систем. Опыт истории для современного миропорядка». В мероприятии приняли участие ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и другие.

Как отметил Чубарьян, сейчас происходит трансформация мирового порядка — от однополярного в многополярный.

«Конференция эта вписывается в общее движение, которое сейчас идет в нашей стране и, как мы замечаем, по всему миру. Наблюдается общее разочарование в том порядке, который сложился в последние годы. Так называемая однополярная система под главенством США. Во всем мире сейчас идут дискуссии о том, что необходим какой-то серьезный и принципиальный поворот», — сказал Чубарьян.

Эксперт отметил, что все прежние системы порядка имели европейский характер. Кроме последней, где главную роль играли США. Однако сейчас наблюдается иная ситуация в мире. Появились новые центры, (Китай, Африка, Латинская Америка, Бразилия и другие страны) которые выступают за формирование нового мирового порядка.

Торкунов добавил, в свою очередь, что смена мирового порядка заключается в процессе инклюзивности, когда каждая из стран играет роль маленького полюса, либо большого полюса, в зависимости от веса страны.

Конференция продлится два дня. На нее съехались ученые из 25 стран. Всех их объединила задача поиска и создания системы глобальной безопасности в многополярном мире.

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