Актер Джексон Энтони скончался после ДТП со слоном

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 126 0

Врачи боролись за жизнь артиста больше года.

Актер Джексон Энтони скончался после ДТП со слоном

Фото: Кадр из к/ф «Visidela», реж. H.D. Premaratne, 1997 г.

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Умер известный актер из Шри-Ланки Джексон Энтони после страшной аварии с диким слоном, произошедшей в июле прошлого года. На протяжении всего этого времени врачи боролись за его жизнь, но 9 октября артиста не стало. Ему было 65 лет.

В тот роковой день актер вместе со своим младшим братом Саманом и их другом возвращался со съемок. Внезапно на дороге появился слон, в которого и влетело авто. После произошедшего артист был госпитализирован, перенес семичасовую операцию. В реанимации Джексон Энтони находился с третьего июля 2022 года по 9 октября текущего, сообщает Adaderana.

Джексон Энтони был очень востребованным актером в своей стране. Он 16 раз получал национальный приз за лучшую мужскую роль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда сериала «Клан» Катаржина Мерницка.

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Актер Джексон Энтони скончался после ДТП со слоном

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