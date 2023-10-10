Николай Басков показал свою маму: «Выглядит как твоя герлфренд»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 691 0

Поклонники исполнителя сначала не поверили, что это его родительница — уж больно молодо выглядит!

Николай Басков показал свою маму: «Выглядит как твоя герлфренд»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Николай Басков поделился с подписчиками совместным снимком с мамой. Совсем недавно ей исполнилось 68 лет, но на свои года родительница знаменитого артиста не выглядит, что и подметили интернет-пользователи.

«Выглядит как твоя герлфренд»;

«Мамочка шикарная»;

«Боже, я думала Николай себе девушку нашел», — пишут фанаты.

И подобных комментариев — сотни.

Сам артист поспешил поздравить свою маму с праздником. Пожелал всего самого наилучшего и поблагодарил за подаренную жизнь.

«Моя любимая, прекрасная, невероятно красивая мама! Пусть твоя восхитительная улыбка долго-долго освещает этот мир и дарит тепло и радость всем, кто тебя окружает!» — написал он.

К поздравлениям присоединились и коллеги Баскова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские звезды поздравили Путина с днем рождения. 7 октября главе государства исполнился 71 год.

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