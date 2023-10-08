«Честный и справедливый»: как российские звезды поздравили Путина с днем рождения

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 2 372 0

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили президента РФ Путина с днем рождения

Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; ВКонтакте / Анна Семенович / semenovich_official; 5-tv.ru

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Седьмого октября главе государства исполнился 71 год.

Президент России Владимир Путин отметил 71-й день рождения 7 октября. Первым из коллег главе государства адресовал поздравление белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако не только политики обратились к Путину, но и артисты. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса посвятили празднику посты в социальных сетях. В их числе певица Лариса Долина, актеры Анастасия Макеева и Сергей Астахов, продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией, балерина Анастасия Волочкова.

Народная артистка РФ Лариса Долина, принимавшая почетные награды из рук Владимира Путина, в своем поздравлении отметила, что никогда еще у современной России не было такого руководителя. Сегодня, по мнению певицы, глава государства как никогда нуждается в поддержке сограждан. Она пожелала Путину терпения, крепкого здоровья, благополучия его близким, душевных и физических сил.

«Честный, справедливый, умный, находчивый, беззаветно преданный своей стране и народу, при этом смелый и очень харизматичный. Даже сложно представить, как ему сейчас непросто. Нужно вовремя принимать самые правильные и взвешенные решения, что, собственно, Владимир Владимирович делал и делает всегда… Мы с вами, Владимир Владимирович!» — написала Долина в своем Telegram-канале.

Анастасия Макеева опубликовала архивное фото в компании президента и коллег по цеху с патриотического концерта. Поблагодарила его за трепетное отношение к истории страны, защиту национальных интересов русского народа, сохранение традиций, в том числе православных. Артистка заявила, что Россия — «великая страна с самым справедливым руководителем на планете».

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович подчеркнула свою гордость за образ лидера страны и выразила солидарность с его решениями. Иосиф Пригожин и Валерия записали совместное видео, в котором пожелали президенту здоровья и терпения, чтобы преодолевать трудности сегодняшней ситуации, верных людей рядом, тех, на кого можно положиться. И отметили: «Мы с вами».

Актер Сергей Астахов присоединился ко всем добрым словам, сказанным Владимиру Путину в его день рождения и пожелал благополучия его семье и близким. Балерина Анастасия Волочкова выразила надежду, что главу государства в его личной жизни и работе всегда будут окружать искренние и светлые люди. Которые будут рядом, когда это действительно нужно, не подведут.

«Берегите себя и храни вас Бог», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие необычные подарки получал Владимир Путин на день рождения в разные годы.

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«Честный и справедливый»: как российские звезды поздравили Путина с днем рождения

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