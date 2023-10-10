Как проверить уровень адипонектина, если боитесь сахарного диабета?

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 39 0

Врач Демьяновская: гормон адипонектин влияет на развитие сахарного диабета

Как проверить уровень адипонектина, если боитесь сахарного диабета?

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Развитие болезни зависит не только от уровня инсулина.

Эндокринная система еще не полностью изучена, и многие механизмы развития эндокринно-обменных недугов не объяснены. Постоянно открываются новые гены, гормоны, биологически активные вещества, которые влияют на здоровье и выявление диабета. Одно из веществ — адипонектин, роль которого на сегодняшний день вызывает особый интерес. Врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала изданию «Доктор Питер», зачем организму нужен этот гормон и как он влияет на развитие сахарного диабета второго типа, при котором требуется получать лечение для контроля уровня инсулина и сахара в крови.

Основные функции гормона

Адипонектин помогает организму бороться с воспалением, препятствует накоплению холестерина на стенках сосудов, укрепляет иммунитет и, главное, принимает активное участие в метаболизме глюкозы. Он участвует в расщеплении жирных кислот, повышает чувствительность тканей организма к инсулину, усиливает его выработку и способствует переработке глюкозы. То есть он выступает врагом для диабета.

Что такое сахарный диабет?

Глюкоза — источник энергии для нашего тела. Но клетки не могут ее усвоить сами. Для этого процесса нужен инсулин — гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Из-за наследственной предрасположенности, при наличии лишнего веса либо эндокринных сбоях, также во время беременности клетки организма могут терять чувствительность к этому гормону, то есть стать инсулинорезистентными.

В итоге человек не получает достаточной энергии, а непереработанная глюкоза находится в кровотоке, тканевой жидкости и оказывает токсическое влияние: появляется глюкозотоксичность — одна из причин повреждения тканей при заболевании.

Значение адипонектина

Недуг может длительное время протекать бессимптомно, незаметно и тайно разрушая организм. Одним из маркеров диабета считается именно уровень адипонектина. При развитии изменений, приводящих к диабету, часто уровень гормона уменьшается.

«Адипонектин может предотвратить это состояние, стимулируя образование рецепторов к инсулину на поверхности клеточных мембран и помогая скелетным мышцам усваивать глюкозу», — объяснила специалист.

Для поддержания адипонектина в норме следует поддерживать нормальный здоровый вес с помощью правильного питания и достаточной физической нагрузки. По словам врача, этого гормона нет в еде, но ряд продуктов способствуют его синтезу. В их числе жирная морская рыба, водоросли, куркума, перец чили, имбирь.

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