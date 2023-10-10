«Дополнительные расходы»: обучение украинских летчиков может быть остановлено

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 80 0

Hromadske: подготовка летчиков на Украине может быть остановлена

«Дополнительные расходы»: обучение украинских летчиков может быть остановлено

Фото: © РИА Новости / Нина Падалко

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В стране грядет реорганизация, которая не обсуждалась ни с Национальным летным университетом, ни с его летной академией.

На Украине может остановиться подготовка летного состава ВСУ в связи с реорганизацией Национального авиационного университета (НАУ). Об этом предостерегает украинская общественная организация Hromadske.

Уточняется, что НАУ не получал проект распоряжения от правительства, предусматривающий реорганизацию учреждения. Hromadske указал также на отсутствие обоснованности этого решения.

Отмечается также, что в университете полагают, что нововведения увеличивают риск приостановления обучения украинских летчиков в стране.

«И будут предусматривать дополнительные расходы», — написано в публикации на сайте организации.

Возможно и аннулирование действующих лицензий и разрешений в результате создания новых юрлиц. Беспокоятся на Украине и из-за вероятных новых коррупционных угроз.

Сам университет же называет реорганизацию «уничтожением 90-летней истории и достояний» НАУ. Там указали на то, что проект не был обсужден ни с НАУ, ни с принадлежащей ему летной академией, однако уже известны новые правопреемники — ими, предположительно, станут Киевский авиационный институт и Украинская государственная летная академия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО обещают уже скоро поставить Киеву истребители F-16.

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