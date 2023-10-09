Кормят завтраками? В НАТО обещают уже скоро поставить Киеву истребители F-16

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 81 0

Страны НАТО скоро поставят Украине истребители F-16

Кормят завтраками? В НАТО обещают уже скоро поставить Киеву истребители F-16

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Тема:
Спецоперация

Дания работает над расширением коалиции стран, готовых отдать ВСУ боевые самолеты.

В НАТО в очередной раз анонсировали скорую поставку истребителей F-16 на Украину. Об этом заявил заместитель генерального секретаря военного блока Мирча Джоанэ.

«Страны НАТО поставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов и скоро последуют истребители F-16», — прокомментировал он в рамках сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Когда именно самолеты окажутся в руках украинских нацистов, замгенсека альянса не уточнил.

Также известно, что Дания начала работать над расширением коалиции стран, готовых поставить F-16 на Украину. Уточняется, что это якобы позволит направить стороне больше самолетов, а также обучить большее число летчиков. Об этом рассказала премьер-министр страны Метте Фредериксен в рамках заседания.

По ее словам, Североатлантическому альянсу следует отложить свою усталость, вызванную продолжающимся конфликтом, пока Киев готов и дальше противостоять на поле боя.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Запад не может поставить ВСУ такое оружие, которое повлияет на расстановку сил. В Кремле уверяют, что все иностранные поставки продолжат «гореть» в зоне конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что США передадут Киеву перехваченное иранское оружие.

Тема:
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