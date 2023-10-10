К гадалке не ходи: как отличить настоящего экстрасенса от мошенника

В Санкт-Петербурге поймали женщину, которая притворялась ведьмой и обещала выполнять желания клиентов. Мошенницу оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Как не попасться на уловки лже-магов, 5-tv.ru рассказал экстрасенс, оккультист Андрей Харрис. Так, существует пять признаков, которые помогут понять, кто перед вами: человек, действительно обладающий даром, или мошенник, пытающийся нажиться на вашей доверчивости.

Лицо человека

Первым признаком, который может указывать на то, что человек голословно называет себя экстрасенсом, является его желание скрыть свое настоящее лицо.

«На его сайте или в его соцсети вы не увидите личных фотографий, тем более, видео. Максимум, что вы увидите — это руки, либо же голос за кадром», — предупреждает оккультист.

А вот настоящий специалист показывает свое лицо и делиться своими мыслями как раз не стесняется, отмечает Харрис.

Гарантированная порча

Если говорить об эзотерике, то, по словам экстрасенса, мошенник гарантированно «найдет» у обратившегося к нему человека порчу и захочет его «почистить». Кстати, само по себе слово «почистить» эксперт называет ключевым, которое любят употреблять обманщики.

«Они хотят почистить вас, ваших близких и даже домашних животных», — говорит Харрис.

Если же экстрасенс настоящий, он дает ответ исключительно по запросу клиента, и не будет дополнительно «сканировать» человека, если тот не попросит, ведь для специалиста это весьма энергозатратно.

Также Харрис советует провести проверку экстрасенса, чтобы понять, мошенник он или нет. Сделать это довольно просто: попросить рассказать о ситуации, которая вам известна.

«Например, на работе есть человек, который вас не любит, и вы это знаете. Вы скидываете магу две-три фотографии, говорите: „Кто-то из них распускает обо мне плохие слуги на работе, плохо ко мне относится. Кто это может быть?“ Это — базовая вещь, и 90% настоящих специалистов ответят вам точно», — объясняет экстрасенс.

Назойливость

Харрис отмечает, что экстрасенс не будет давить, если вы сомневаетесь, стоит ли пользоваться его услугами, считая, что решение всегда должно оставаться за человеком. При этом мошенник начнет всячески пугать.

Например, тем, что порча с каждым днем ухудшается, а также что у клиента остается последний шанс на спасение и все в том же духе.

Обещания

Специалист подчеркивает: ни один настоящий экстрасенс не может дать гарантий о том, что магия поможет решить ту или иную проблему, ведь он может лишь поспособствовать исполнению желаемого. А вот мошенник запросто наобещает мгновенный результат «уже завтра».

Визуальный образ

Хариис объясняет: для мошенника очень важно создать перед потенциальным клиентом ощущение своей успешности.

«Как правило, мошенники, они демонстрируют огромное количество благодарностей от клиентов в виде больших букетов цветов, дорогих подарков, принт-скринов с телефона, что у них 500 или тысяча сообщений непрочитанных, разные дипломы и призы с непонятных конкурсов и ассоциация», — перечисляет эксперт.

Для настоящего специалиста же достаточно пары отзывов и «сарафанного радио» с реальными клиентами.

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