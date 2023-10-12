«Работа полностью парализована»: предприятия ВПК на Украине готовятся к худшему

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 106 0

«Цензор»: предприятия ВПК Украины опасаются, что их работа будет парализована

«Работа полностью парализована»: предприятия ВПК на Украине готовятся к худшему

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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В офис президента за помощью уже обратились ведущие организации.

Часть предприятий украинского военно-промышленного комплекса обеспокоена, что их работа может встать на фоне проводимой государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ) в их отношении политики ревизий. Многие учреждения уже обратились в офис президента Владимира Зеленского с требованием вмешаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на некоторые СМИ.

Конструкторское бюро «Луч», согласно данным местных СМИ, уже обращалось к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с письмом, в котором указало на возможное сворачивание всех ракетных программ в стране из-за давления ГАСУ.

Аудиторская служба обвиняет предприятия-исполнители в наличии прибыли в договорах с заказчиками. Госпредприятия, по мнению ГАСУ, созданы для получения прибыли, а она, в свою очередь, предусматривается планами и внесена в контракт руководителя как основной показатель осуществляемой им работы.

Крупнейшие предприятия, специализирующиеся на изготовлении боеприпасов и ракетной техники, просят президента обеспечить бесперебойную работу, указывая на то, что их прибыль позволяет покупать оборудование, сырье и готовую продукцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что забастовка началась на производящем Storm Shadow для ВСУ заводе.

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