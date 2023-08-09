Паника в Киеве: забастовка началась на производящем Storm Shadow для ВСУ заводе

Что на это сказали в британском Министерстве обороны?

Рабочие оборонного завода в Шотландии, где производят ракеты Storm Shadow и Brimstone для ВСУ, объявили о двухнедельной забастовке. Стачку организовали около 50 сотрудников, которые потребовали повышения зарплаты.

Журналисты газеты The Guardian связались с британским Министерством обороны. И там заверили, что забастовка не повлияет на поставку вооружений Украине.

А вот в Киеве новость вызвала серьезное беспокойство. Руководство украинских профсоюзов направило на завод письмо, в котором отметило, что ракеты Storm Shadow сейчас играют «решающую роль» на поле боя, и попросило рабочих не бастовать.

Между тем, депутаты британского парламента затеяли масштабное расследование, чтобы понять, почему работа национального военно-промышленного комплекса неэффективна. В Палате общин озадачились вопросом: если ВПК едва справляется с небольшими поставками вооружений Киеву, что же будет в случае военной угрозы самой Великобритании.