В ближайшие два года в Москве появится 17 новых станций метро

О планах по развитию инфраструктуры российской столицы рассказал Сергей Собянин.

До 2026 года в Москве появится еще 17 станций метро. Как рассказал мэр российской столицы в своем Telegram-канале, их строительство планируется в рамках адресной инвестиционной программы.

Новые станции метро появятся на нескольких направлениях.

«Введем 35 километров линий, 17 станций и одно электродепо Московского метрополитена. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Развернем строительство Бирюлевской линии», — сообщил Сергей Собянин.

Приоритетными направлениями в адресной инвестиционной программе ближайших двух лет, кроме транспортной инфраструктуры, также является развитие социальных объектов. Как отметил мэр Москвы, к 2026 году планируется закончить строительство многопрофильного лечебного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира, спорткомплекса на улице Москворечье и корпуса нового кампуса МГТУ имени Баумана.

Кроме того, будет возведено и введено эксплуатацию порядка 760 различных городских объектов, в их числе — жилые дома общей площадью порядка шести с половиной миллионов квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что с начала года в Москве построили 19 школ и 38 детских садов.