Путин указал на попытку Запада приглушить историю с нацистом в парламенте Канады

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 82 0

Российский лидер в связи с этим предостерег от возрождения нацизма в глобальном масштабе.

Фото, видео: REUTERS / CBC / CTV; 5-tv.ru

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Западные страны пытаются приглушить историю с чествованием эсэсовца в канадском парламенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

«Дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС „Галиция“. Это просто отвратительно», — указал Путин.

Российский лидер в связи с этим предостерег от возрождения нацизма в глобальном масштабе.

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В конце сентября в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. Позднее в Канаде извинились за чествование эсэсовца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канаду уличили в предоставлении грантов на чествование украинцев-нацистов.

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