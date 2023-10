Житель Канады сильно возмутился политикой премьер-министра страны Джастина Трюдо в момент, когда тот хотел пожать ему руку. Видео распространилось в социальной сети X.

На кадрах видно, что Трюдо вышел на улицу и пообщался с людьми, обменялся с несколькими из них рукопожатиями. Когда же он протянул руку к еще одному человеку, тот сказал, что не ответит взаимностью, поскольку премьер потерял Канаду.

«Вы посылаете их на Украину, да? Вы посылаете их парню, который убивает свою собственную страну», — сказал канадец.

Мужчина также обвинил Трюдо в финансировании Украины за счет денег граждан Канады. В ответ премьер стал оправдываться. Он сказал, что обвинения мужчины — продукт российской пропаганды.

«Вы слушали Путина, не так ли? Вы знаете много фейков из России», — сказал Трюдо и сел в автомобиль.

Собеседник в этот момент крикнул ему в след, что не слушает фейки самого премьера, который «сам все зацензурировал».

Trudeau gets confronted by a Toronto mans: «I'm not shaking your hand… you f*cked up this entire country».



What do you think? pic.twitter.com/rvQux8VScn