«Вы посылаете их?» — За что канадец обругал премьер-министра Трюдо

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Евгения Романова
Евгения Романова 570 0

Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его за помощь ВСУ

«Вы посылаете их?» — За что канадец обругал премьер-министра Трюдо

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Denette

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Тема:
Украинский кризис

В чем мужчина обвинил власти своей страны? И как на это отреагировал сам чиновник?

Житель Канады сильно возмутился политикой премьер-министра страны Джастина Трюдо в момент, когда тот хотел пожать ему руку. Видео распространилось в социальной сети X.

На кадрах видно, что Трюдо вышел на улицу и пообщался с людьми, обменялся с несколькими из них рукопожатиями. Когда же он протянул руку к еще одному человеку, тот сказал, что не ответит взаимностью, поскольку премьер потерял Канаду.

«Вы посылаете их на Украину, да? Вы посылаете их парню, который убивает свою собственную страну», — сказал канадец.

Мужчина также обвинил Трюдо в финансировании Украины за счет денег граждан Канады. В ответ премьер стал оправдываться. Он сказал, что обвинения мужчины — продукт российской пропаганды.

«Вы слушали Путина, не так ли? Вы знаете много фейков из России», — сказал Трюдо и сел в автомобиль.

Собеседник в этот момент крикнул ему в след, что не слушает фейки самого премьера, который «сам все зацензурировал».

В конце сентября в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. Позднее в Канаде извинились за чествование эсэсовца.

Несмываемое пятно: как Канада подорвала свою репутацию из-за чествования эсэсовца

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин высказался о приглашении эсэсовца в парламент Канады.

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