Wildberries отменит комиссию за оплату товаров картами Visa и MasterCard

Интернет-магазин Wildberries отменит комиссию за оплату товаров с использованием карт Visa и MasterCard. Об этом сообщила пресс-служба компании через официальный Telegram-канал. Решение было принято по итогам совещания в Генпрокуратуре, которое состоялось 12 октября. В нем участвовали представители Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора.

«Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», — отмечается в сообщении.

На встрече обсуждалась также система возврата товаров ненадлежащего качества. В заявлении пресс-службы подчеркивается, что плата за возврат в случае брака взиматься не должна. Отказаться от приобретения продукции надлежащего качества по-прежнему можно, однако придется все-таки компенсировать маркетплейсу расходы на обратную логистику.

Введение интернет-магазином Wildberries комиссии в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров картами Visa и Mastercard и списание средств за возврат стали объектами пристального внимания Генпрокуратуры РФ. Глава ведомства Игорь Краснов поручил провести соответствующую проверку и пообещал принять меры, если будут выявлены нарушения закона.

Представители маркетплейса объясняли решение о трехпроцентной комиссии отсутствием возможности напрямую обрабатывать операции по выпущенным в России картам Visa и Mastercard и особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Wildberries Татьяна Бакальчук была признана самой богатой женщиной в РФ.