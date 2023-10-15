«Опасность в отсутствии гарантии»: можно ли есть сырые яйца

В каком виде этот продукт лучше употреблять?

Есть ли польза от употребления сырых яиц? Ответ на этот вопрос дала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист заявила, что «гипотетически можно», но в этом нет никакого смысла, поскольку в таком виде они плохо усваиваются. Лучший вариант — когда яйца термически обработаны, но не до конца. Например, когда белок сварен полностью, а желток лишь наполовину (такой способ приготовления яиц называется «в мешочек». — Прим. ред.) Правда и здесь есть один нюанс.

«В этом случае те полезные вещества, которые содержат яйца, усваиваются лучше, потому что в яйце есть авидин, который препятствует усвоению многих компонентов. Опасность в отсутствии гарантии, что куриные яйца не заражены сальмонеллезом», — заявила Соломатина в беседе с изданием Газета.ру.

Диетолог отметила, что для наиболее безопасного употребления куриных яиц необходимо их варить до крутого состояния, либо есть в виде омлета, но не в виде глазуньи.

«Нормально проваренные и прожаренные яйца тоже хорошо усваиваются», — отметила врач.

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