«Опасность в отсутствии гарантии»: можно ли есть сырые яйца

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 96 0

Диетолог Соломатина: употребление яиц в сыром виде не несет никакой пользы

«Опасность в отсутствии гарантии»: можно ли есть сырые яйца

Фото: www.globallookpress.com / H.T. Manfred Zimmermann

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В каком виде этот продукт лучше употреблять?

Есть ли польза от употребления сырых яиц? Ответ на этот вопрос дала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист заявила, что «гипотетически можно», но в этом нет никакого смысла, поскольку в таком виде они плохо усваиваются. Лучший вариант — когда яйца термически обработаны, но не до конца. Например, когда белок сварен полностью, а желток лишь наполовину (такой способ приготовления яиц называется «в мешочек». — Прим. ред.) Правда и здесь есть один нюанс.

«В этом случае те полезные вещества, которые содержат яйца, усваиваются лучше, потому что в яйце есть авидин, который препятствует усвоению многих компонентов. Опасность в отсутствии гарантии, что куриные яйца не заражены сальмонеллезом», — заявила Соломатина в беседе с изданием Газета.ру.

Диетолог отметила, что для наиболее безопасного употребления куриных яиц необходимо их варить до крутого состояния, либо есть в виде омлета, но не в виде глазуньи.

«Нормально проваренные и прожаренные яйца тоже хорошо усваиваются», — отметила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые назвали уникальное свойство яиц для человеческого организма. Какое — читайте в нашем материале.

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