Потребуется неделя: три меры, которые помогут восстановить организм после ОРВИ

Первые дни после перенесенного вируса особенно важно прислушиваться к сигналам своего тела. На что обращать внимание, к каким мерам прибегать?

С наступлением осенних холодов люди все чаще сталкиваются с простудами и вирусами. Ослабленный отсутствием витаминов и тепла иммунитет дает сбои, буквально «выключая» человека на неделю. Врачи подчеркивают: в таких обстоятельствах избавиться от симптомов — мало, важно дать телу возможность восстановиться. Причем делать это нужно правильно.

Врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT назвала три простых шага, которые помогут привести себя в норму с минимальными усилиями. Важно помнить: если инфекция не до конца вылечена, это может привести к развитию вялотекущих хронических процессов, которые могут не иметь симптомов, но наносить организму серьезный урон. Человек может испытывать слабость, снижение работоспособности, ухудшение памяти и способности концентрироваться на рабочих задачах.

К традиционным способам поддержать организм после болезни относят правильное питание, сон и физические нагрузки. Они оказывают прямое влияние на иммунитет и общее состояние здоровья, подчеркивает врач.

В случае со спортом важно не налегать на сложные тренировки: активность следует восстанавливать постепенно, советует Кашух. Идеальным вариантом в таком случае станут спокойные прогулки на свежем воздухе.

Важную роль в поддержании иммунной системы играют витамины С и D, поэтому в рацион важно ввести апельсины, лимоны, киви, брокколи и томаты. Идеальным вариантом станет жирная рыба (лосось и треска), а также яйца.

Помимо этого, ОРВИ может вызвать обезвоживание организма, поэтому для восстановления важно пить больше жидкости. Идеально, если пациент будет пить не чай и кофе, а чистую воду с добавлением трав.

Улучшить кровообращение и придать бодрости может легкий самомассаж кистей рук и стоп. Завершаться ритуал должен массажем шеи и плеч — именно в этих зонах застаиваются «соли», мешающие циркуляции полезных веществ.

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