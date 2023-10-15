«Об этом никто не узнает»: Руслан Алехно раскрыл свою главную слабость

42-летний победитель конкурса «Народный артист» вышел с откровенным признанием о своей особенности.

Для Руслана Алехно победа в нашумевшем шоу «Народный артист» была всего лишь первой ступенькой в его музыкальной карьере. Уже после окончания проекта музыкант успел поучаствовать в шоу «Маска», жениться и стать отцом.

С появлением второй супруги и рождением дочери Алехно стал взрослее и ответственнее. Единственная слабость, которую музыкант так и не сумел побороть — проявление эмоций. В беседе с 5-tv.ru в преддверии концерта в поддержку участников СВО в филиале госпиталя им. Бурденко Алехно сознался: выражать чувства ему все еще тяжело.

Все проблемы и сложности вокалист предпочитает переживать наедине с собой. К друзьям и близким он выходит уже с совсем другим настроением.

«В первую очередь, я человек. Я точно такой же, как и все остальные. Мне свойственно и сопереживать, мне свойственно и смеяться, радоваться. Я бываю очень сентиментальным, но смотря где. Чаще всего если что-то происходит в моей душе, это будет так, что об этом никто не узнает», — сознался он.

Мало кто помнит, что первый брак Алехно с актрисой Ириной Медведевой распался спустя два года после ЗАГСа. В светской тусовке поговаривали о трудностях во взаимопонимании двух знаменитостей, а уже после развода музыкант сознался: с Медведевой им удалось уладить все обиды. Актриса даже позвала его на свадьбу с новым возлюбленным.

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