«Об этом никто не узнает»: Руслан Алехно раскрыл свою главную слабость

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 5 251 0

Певец Руслан Алехно признался, что не умеет демонстрировать эмоции

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

42-летний победитель конкурса «Народный артист» вышел с откровенным признанием о своей особенности.

Для Руслана Алехно победа в нашумевшем шоу «Народный артист» была всего лишь первой ступенькой в его музыкальной карьере. Уже после окончания проекта музыкант успел поучаствовать в шоу «Маска», жениться и стать отцом.

С появлением второй супруги и рождением дочери Алехно стал взрослее и ответственнее. Единственная слабость, которую музыкант так и не сумел побороть — проявление эмоций. В беседе с 5-tv.ru в преддверии концерта в поддержку участников СВО в филиале госпиталя им. Бурденко Алехно сознался: выражать чувства ему все еще тяжело.

Все проблемы и сложности вокалист предпочитает переживать наедине с собой. К друзьям и близким он выходит уже с совсем другим настроением.

«В первую очередь, я человек. Я точно такой же, как и все остальные. Мне свойственно и сопереживать, мне свойственно и смеяться, радоваться. Я бываю очень сентиментальным, но смотря где. Чаще всего если что-то происходит в моей душе, это будет так, что об этом никто не узнает», — сознался он.

Мало кто помнит, что первый брак Алехно с актрисой Ириной Медведевой распался спустя два года после ЗАГСа. В светской тусовке поговаривали о трудностях во взаимопонимании двух знаменитостей, а уже после развода музыкант сознался: с Медведевой им удалось уладить все обиды. Актриса даже позвала его на свадьбу с новым возлюбленным. 

Ранее 5-tv.ru писал, почему Хью Джекман развелся с женой спустя 27 лет брака. 

 

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:55
Аллергия больше не приговор: врачи нашли несколько способов борьбы
7:41
Невролог объяснила, при каких болезнях возникают мушки перед глазами
7:30
В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины
7:19
«Они перетряхивают голову»: Юта об общении с прошедшими бои военнослужащими
7:07
Боевики ВСУ бросили оружие и форму во время отступления из Северодонецка
6:49
«Лучше нанять охрану». В США рассказали о больших неприятностях Зеленского

Сейчас читают

Не чувствуя боли: SHAMAN после ранения вновь станцевал на стеклах в Кремле
Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России