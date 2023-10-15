Даже при хорошем зрении: сигналы, которые заставят задуматься о визите ко врачу

Чтобы глаза всю жизнь обеспечивали четкость картинки, за их здоровьем нужен тщательный контроль. На какие симптомы обращать внимание и что из них должно стать поводом для паники?

Глаза — самый важный из органов чувств, без которого мы с трудом можем ориентироваться в окружающем мире. Некоторый дискомфорт при отличной остроте зрения нередко игнорируются пациентами, что порой может приводить к проблемам и патологиям. На какие даже самые незначительные «сигналы» в состоянии нужно обращать внимание, чтобы не лишиться самого ценного — читайте на 5-tv.ru.

Резкое ухудшение четкости картинки

www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

Если еще недавно вы могли похвастаться четкостью и остротой зрения как у хищной птицы, а теперь внешний мир оказался в расфокусе, это может указывать на появление близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Эти состояния легко корректируются с помощью очков или контактных линз, но покупать их нужно только по рекомендации врача, предупреждает офтальмолог Александр Кусков в беседе со «Спорт-Экспресс».

Частое перенапряжение и усталость глаз

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Давление в глазах, резь и тяжесть — антилидер среди симптомов по частоте игнорирования, и зря. Если вы часто испытываете усталость или дискомфорт в глазах, особенно после интенсивного использования компьютера или выполнения задач с длительным чтением текста с экрана, рано или поздно это скажется на плотности глазных мышц, а истончение, в свою очередь, приведет к близорукости.

Сухость, зуд или раздражение глаз

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Недостаток увлажнения, зуд и раздражение — частые спутники офисных клерков. Риск подхватить конъюнктивит возрастает, если человек чешет глаза грязными руками или работает за компьютером в линзах. Все эти пункты указывают на «симптом сухого глаза», а в некоторых случаях на аллергию. Проявление «песка в глазах» сегодня считается едва ли не самым распространенным явлением, которое корректируется при правильных назначениях офтальмолога.

Появление плавающих объектов или вспышек

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Если перед глазами начали проявляться «мушки», «паутинки» или вспышки света, это может быть признаком отслойки стекловидного тела или разрыва сетчатки, предупреждают офтальмологи. Откладывать визит ко врачу с такими незначительными, на первый взгляд, вещами, врачи не рекомендуют категорически — велик риск потерять зрение навсегда. Кроме того, появление бельма или просто белых пятен указывает на развитие катаракты или глаукомы, отодвинуть развитие которых можно только на ранних этапах.

Изменения периферического зрения

www.globallookpress.com / uwe umstätter

Внезапная или постепенная потеря периферического зрения может указывать на развитие глаукомы. Подловить развитие болезни важно на ранних стадиях, в иных случаях она рискует обернуться необратимой потерей зрения. Засечь недуг можно, если проходить ежегодную диспансеризацию.

Изменения в цвете глаз, появление ореолов у предметов и светобоязнь

www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Появление сияющего контура у предметов может указывать на самые разные болезни, включая катаракту и глаукому. С появлением этих симптомов затягивать визит ко врачам офтальмологи не рекомендуют.

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