«Я уже работаю над собой»: Анита Цой призналась в стремительном наборе веса

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Алина Крылова
Алина Крылова 87 0

Певица Анита Цой заявила, что весит 81 килограмм

«Я уже работаю над собой»: Анита Цой призналась в стремительном наборе веса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость следует примеру своей близкой подруги Лолиты, которая не так давно решилась взяться за правильное питание.

Отметившая в этом году 52-летие певица Анита Цой давно пытается похудеть. Пример артистка берет с близкой подруги и коллеги по цеху — певицы Лолиты.

Не так давно Милявская вновь задумалась о правильном питании и дополнительных нагрузках. Однако если та уже может похвастаться определенными результатами, то Цой только задумывается о том, чтобы сесть на диету.

Так, на одном из публичных мероприятий появившаяся без супруга певица призналась, что сейчас она испытывает серьезные трудности из-за набранных килограммов. Но уже вот-вот она планирует выбрать диету и начать посещать спортзал — звезда хочет сбросить пару десятков килограммов.

«Мой вес должен быть 60-62 килограмма. А сейчас у меня 81 килограмм. Много! Но я уже работаю над собой: результат обязательно придет», — передает слова знаменитости издание МК.

Помимо борьбы с лишним весом, Цой с помощью спорта пытается справиться с апатией. По слухам, не так давно артистка разъехалась с мужем, с которым воспитывала общего сына.

Ранее 5-tv.ru писал, как Цой «предохраняется» на кухне от возможных травм.

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