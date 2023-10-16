На глазах у зрителей: самые жуткие и загадочные смерти музыкантов на сцене

Кто из знаменитостей ушел из жизни слишком рано и неожиданно?

Трагическая случайность, рок, судьба или совпадение — так общественность объясняет смерти знаменитостей на сцене. Но так ли это на самом деле? Кто из музыкантов ушел из жизни под взглядами сотен и тысяч преданных поклонников? Какие случаи были самыми шокирующими?

Марк Сэндмен

Марк Сэндмен. Фото: gettyimages / Tim Mosenfelder

Участник группы Morphine Марк Сэндмен умер во время выступления в 1999 году. Это произошло на фестивале в Палестине: перед огромным количеством поклонников музыкант просто упал навзничь.

Никаких проблем со здоровьем ранее у 46-летнего Сэндмена не диагностировали. Однако врачи пришли к выводу, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

После смерти фронтмена группа перестала существовать. Остальные ее участники провели тур в память о Сэндмене и решили попрощаться с коллективом.

Джонни Уотсон

Джонни Уотсон. Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people

Артист посвятил музыке всю сознательную жизнь и продолжал заниматься ею даже в преклонном возрасте. Во время концерта в Японии сердце Уотсона остановилось.

Музыкант умер в возрасте 61 года в результате инфаркта миокарда. Перед смертью он успел феерично закончить свое шоу — исполняя гитарное соло он произнес «Ain't that a bitch», что совпадает с названием его одной из самых известных композиций. Было это иронией над сложившейся ситуацией или просто попыткой закончить песню ее же названием — неизвестно.

Даймбэг Даррелл

Даймбэг Даррелл. Фото, видео: www.globallookpress.com / y66

Американский гитарист-виртуоз Даймбэг Даррел и сооснователь группы Damageplan был застрелен психически неуравновешенным фанатом на одном из концертов в клубе. В декабре 2004 года Даррелл получил пять пуль в грудь и голову. Он скончался на месте.

Помимо артиста, из-за стрельбы тогда погибли еще три человека, а также двое получили тяжелые ранения. Стрелком оказался Натан Гейл — бывший морпех, страдающий шизофренией, его застрелил полицейский.

Андрей Романов

Андрей Романов. Фото: Кадр из сериала «Сказка за сказкой», 1979 г.

За 44 года жизни Андрей Романов побывал участником трех групп: «Аквариум», «Трилистник» и «АукцЫон». На концерте третьей группы его жизнь трагически оборвалась.

В июне 2000 года музыкант скончался, выступая с Николаем Рубановым. Позже стало известно, что причиной смерти была острая коронарная недостаточность.

Игорь Тальков

Игорь Тальков. Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Игорь Тальков умер за пять минут до выступления в Санкт-Петербурге. В гримерке между артистом и другими людьми произошел конфликт из-за очередности с другими участниками шоу.

Прозвучал роковой выстрел. Кто именно держал в руках пистолет, определить не могли многие годы. Спустя 30 лет дело сдвинулось с мертвой точки — основным подозреваемым назвали концертного директора Валерия Шляфмана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об актерах, которые погибли во время съемок.