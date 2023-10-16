На контроле ФАС: что будет с ценами на курицу в России

Письмо с соответствующим распоряжением направлено не только фермерам, но и торговым сетям.

Куриное мясо на российских прилавках подешевеет - производители начали снижать оптовые цены. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Письмо с соответствующим распоряжением направлено не только фермерам, но и торговым сетям. Контроль за исполнением в ФАС взяли на себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что красная икра может подешеветь к концу года на фоне богатого улова горбуши. Он уже обогнал прошлогодние показатели в два с половиной раза.

Всего в 2023-м в Росрыболовстве рассчитывают на рекордные 600 тысяч тонн. Это станет вторым по объему уловов лососевых в истории.

Объемы производства икры удастся нарастить примерно в два раза. И это позволит снизить цены на деликатес или как минимум сдержать их рост.