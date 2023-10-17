Хорошо выстрелили: Рудковская назвала лучших молодых исполнителей

Чье творчество нравится известному продюсеру?

Сейчас много «прекрасных» артистов, за которыми стоит следить. Таким мнением поделилась музыкальный продюсер Яна Рудковская в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru во время Гала-ужина, посвященного старту голосования Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2024».

Телеведущая вспомнила недавний разговор с журналистом Артуром Гаспаряном, который заявил ей, что «все крутые певцы вымерли». Однако Рудковская с таким мнением не согласна. В качестве примера она привела музыканта SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Также она вспомнила своего подопечного Диму Билана, но не стала включать в список лучших артистов, так как это «некорректно».

«На мой взгляд, в прошлом этом году и в этом выстрелил очень сильно SHAMAN. Давайте это признаем. Нравится это кому-то или нет. Ярослав — большой молодец. И я рада, что с наших шоу начался его, действительно, звездный путь. Потому что в него еще никто не верил, его вообще никто не знал. Мы начали работать с ним по шоу, и большой успех трека „Встанем“, где как раз Сашенька Плющенко откатался, и это взорвало интернет. Певица — это однозначно Анна Асти. Тут вопросов нет», — отметила Рудковская.

Четыре причины: раскрыт секрет популярности SHAMAN

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько денег Рудковская тратит на свое хобби. Подсвечник дома у продюсера может стоить больше, чем средняя зарплата по России.