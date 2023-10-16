Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 93 0

Виолончелист ушел из жизни в возрасте 74-х лет.

Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Фото: Telegram / Российский национальный оркестр / rno_orchestra

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В возрасте 74-х лет ушел из жизни заслуженный артист России Александр Готгельф. Об этом сообщила пресс-служба Российского национального оркестра (РНО).

«Он был не только выдающимся музыкантом, Артистом с большой буквы — его невероятная человеческая харизма, редкое жизнелюбие, мудрость и неподражаемое чувство юмора всегда выделяли его среди прочих», — рассказали сотрудники РНО.

Причина смерти виолончелиста пока не называется. Весь коллектив РНО выражает искренние соболезнования близким и родным известного музыканта.

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