Появились подробности о том, как пройдут прощание и похороны композитора Гладкова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 232 0

Прощание и похороны Гдадкова пройдут в закрытом режиме, в кругу семьи

Появились подробности о том, как пройдут прощание и похороны композитора Гладкова

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Автор музыки к «Бременским музыкантам» скончался на 89-м году жизни.

Стало известно, что прощание с известным российским композитором Геннадием Гладковым состоится в закрытом формате. На панихиде будут присутствовать только родные и близкие, пишет агентство ТАСС со ссылкой на помощника и менеджера Гладкова Малика Аминова.

Он уточнил, что решение было принято совместно с сыном композитора. Где именно будет похоронен музыкант, не сообщается, однако известно, что похороны тоже пройдут в узком кругу семьи.

Геннадия Гладкова не стало сегодня, 15 октября. Ему было 88 лет. Причина его смерти и иные подробности не раскрываются.

Музыку Гладкова хорошо знают советские и российские зрители и слушатели. Именно он написал музыку к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону», «12 стульям» и еще к более чем 110 картинам.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк.

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